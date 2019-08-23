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البنتاغون: "قسد" تفكك تحصيناتها في المنطقة الآمنة شمال سوريا

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البنتاغون:
Twitter@CENTCOM
عملية تفكيك تحصينات "قوات سوريا الديمقراطية" على الحدود مع تركيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد، ذات الغالبية الكردية)، بدأت تفكيك تحصيناتها في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، والتي اتفقت أنقرة وواشنطن على إنشائها.

وجاء في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "تويتر"، يوم الجمعة: "في غضون 24 ساعة مضت على اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره التركي، حول الأمن في شمال شرق سوريا، قامت قوات سوريا الديمقراطية بتفكيك تحصيناتها". وبحسب البيان فقد أثبتت "قسد" بذلك تمسكها بدعم تطبيق الآلية الأمنية".

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وأرفقت القيادة المركزية الأمريكية مع البيان صورا فوتوغرافية تظهر عملية نسف تحصينات تحت إشراف عسكريين أمريكيين.

ووفقا للبنتاغون، فقد أعلن وزيرا الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، والتركي، خلوصي أكار، أثناء مكالمتهما الهاتفية، يوم الخميس، أن الآلية التي تم التوافق حولها بين تركيا والولايات المتحدة، من شأنها تأمين الحدود بين سوريا وتركيا و"تقليص عدد عمليات غير متفق عليها بين الطرفين تنافي المصالح المتبادلة".

ورفضت دمشق الاتفاق التركي الأمريكي رفضا قاطعا، على اعتباره مساسا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وانتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: نوفوستي

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