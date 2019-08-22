أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن الجنود الأتراك والأمريكيين سيسيرون قريبا دوريات مشتركة شرق نهر الفرات في سوريا.

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وقال قالن في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقب اجتماع الفريق الرئاسي برئاسة رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، قال: "سنرى خطوات ملموسة في الأسابيع المقبلة. ستبدأ قريبا دوريات مشتركة للقوات التركية والأمريكية شرق الفرات".

ووصف قالن اتفاق أنقرة وواشنطن على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا بـ"الخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح".

وتابع قائلا: "اتفقنا على الإطار الرئيسي بهذا الخصوص، والمباحثات جارية حول تنفيذه العملي ونطاقه"، مؤكدا أن الخطوة الجديدة لإنشاء المنطقة الآمنة مهمة من ناحية توفير الأمن على الحدود الجنوبية لتركيا، وضمان وحدة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف التي تضمن عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم.

وأشار المتحدث التركي إلى أن تنفيذ الاتفاق المذكور أمر مهم للغاية، مشددا على عدم قبول سياسة المماطلة في تطبيقه.

ويأتي تسيير هذه الدوريات المشتركة في إطار التمهيد للاتفاق الأمريكي التركي حول المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها شرق الفرات بشمالي سوريا.

المصدر: الأناضول