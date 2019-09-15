زعيمة تحالف يميني إسرائيلي: "صفقة القرن" تنص على تقسيم القدس

صرحت أيليت شاكيد، زعيمة تحالف "إلى اليمين" الإسرائيلي ووزيرة العدل السابقة، بأن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" تنطوي على تقسيم القدس.

وقالت شاكيد في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس: "(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو لم يتحدث إلا عن "الجزر" في خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، لكنه لم يذكر أنهم بصدد تقسيم القدس. الخطة تتضمن تسليم أحياء القدس الشرقية للفلسطينيين".

وأضافت شاكيد أن "صفقة القرن" تقضي أيضا بفرض السيادة الفلسطينية على بعض المستوطنات، وردا على سؤال عن مصدر معلوماتها عن خطة لم يكشف سوى الشق الاقتصادي منها، قالت ببساطة: "أعلم".

وذكرت: "أريد أن أكون في حكومة تراقب نتنياهو للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

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يأتي هذا التصريح قبل يومين من انتخابات الكنيست وبعد ساعات من مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو بحثا خلالها إمكانية عقد معاهدة دفاع مشترك بين البلدين.

وتزامنا مع ذلك، كشف زميل شاكيد في تحالف "إلى اليمين" وأحد مؤسسي حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت ما قال إنها تفاصيل خطة السلام الأمريكية فيما يتعلق بجغرافية الضفة الغربية.

المصدر: "هآرتس"