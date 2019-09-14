 
مباشر

ترامب يبحث مع نتنياهو توقيع معاهدة دفاع مشترك

أخبار العالم

ترامب يبحث مع نتنياهو توقيع معاهدة دفاع مشترك
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mehj

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية المضي قدما بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء هذا الإعلان في تغريدتين نشرهما ترامب اليوم السبت على حسابه في "تويتر". وأشار ترامب إلى أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ التحالف الوثيق بين البلدين.

وأضاف أنه "يتطلع إلى مواصلة المباحثات" مع نتنياهو بشأن توقيع الاتفاقية بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية خلال لقائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"جزار الخيام" يعود إلى لبنان.. ما قصته؟