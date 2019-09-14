ترامب يبحث مع نتنياهو توقيع معاهدة دفاع مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية المضي قدما بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

جاء هذا الإعلان في تغريدتين نشرهما ترامب اليوم السبت على حسابه في "تويتر". وأشار ترامب إلى أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ التحالف الوثيق بين البلدين.

وأضاف أنه "يتطلع إلى مواصلة المباحثات" مع نتنياهو بشأن توقيع الاتفاقية بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية خلال لقائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 сентября 2019 г.

المصدر: RT