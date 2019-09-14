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فصيل فلسطيني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق غزة

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فصيل فلسطيني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق غزة
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أعلنت "كتائب أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها أسقطت طائرة تجسس مسيرة إسرائيلية فوق قطاع غزة.

وبينت الكتائب أن الطائرة هي من نوع "مافيك برو" وأسقطها قناصة مساء اليوم السبت حينما كانت تحلق شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن الإسقاط بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي لها في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن الجيش ليس على علم بمثل هذا الحادث. فيما لم يصدر تعليق رسمي يؤكد أو ينفي الواقعة.

وأضافت المصادر أن هناك إشارات تدل على أن الطائرة  إيرانية الصنع وتستخدمها حركة "الجهاد الإسلامي"، مرجحة أن عناصر من "كتائب أبو علي" أطلقوا النار على الطائرة ظنا منهم أنها إسرائيلية. 

والثلاثاء الماضي، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة شرق مدينة رفح، كانت في مهمة خاصة وحملت كاميرات حرارية ونهارية وجهازا معدا لتنفيذ المهمة.

المصدر: RT + هآرتس

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