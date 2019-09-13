أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل.

وأكدت المصادر أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاما.

وفي حال ترحيل المذكور فسيكون ذلك بداية جديدة ومختلفة لتعاون أمني بين مصر والسودان بعد تعهدات من الفريق أول عبد الفتاح البرهان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر قبل أشهر بأنه لن يتبقى على أرض السودان مطلوب واحد للأمن المصري.

وكان السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون السودان قد كشف لـ RT أن أهم الملفات التي ناقشها سامح شكري مع وزيرة الخارجية السودانية ترحيل المطلوبين أمنيا لمصر.

المصدر: RT

ناصر حاتم