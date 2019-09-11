ألمانيا تنظم لقاء دوليا حول ليبيا

أعلن سفير ألمانيا بالعاصمة الليبية طرابلس، أوليفر أوفتشا، أن برلين تبذل جهدا لتنظيم لقاء دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري بهدف إعادة الوضع في هذا البلد إلى استقراره.

وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه في "توتير": "ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وتابع الدبلوماسي أن بلاده أجرت عملية تشاور "مع الشركاء الدوليين الرئيسيين"، وذلك "استنادا إلى الخطة المكونة من 3 خطوات قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لمجلس الأمن".

وأعرب السفير الألماني عن قناعته بأن تؤدي هذه الجهود، بفضل "العمل التحضيري الكافي"، إلى "حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي".

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وذلك على خلفية الصراعات التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بحكم زعيم البلاد الراحل، العقيد معمر القذافي، في العام 2011.

المصدر: RT