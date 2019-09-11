أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في انقلاب حافلة صغيرة من أعلى محور ⁧‫صفط اللبن‬⁩ بالجيزة، شمال مصر.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وقال مجاهد إن الوزيرة هالة زايد، وجهت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وإرسال تقرير طبي عن حالة المصابين أولا بأول.

إنا لله وإنا إليه راجعون

سقوط ميكروباص محمل بالركاب من على محور صفط اللبن في محافظة الجيزة، وأنباء عن مصرع معظم الركاب... pic.twitter.com/PozROyFIVi — صبراجراح امتي💔 قسمآ سننتصر👆MARWA (@marea06788976) 11 сентября 2019 г.

مصرع 5 أشخاص سقطت بهم سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

التفاصيل| مصراوي: https://t.co/8LXNqoUaPSpic.twitter.com/MKuxOAUFl7 — أخبارك.نت (@akhbarak) 11 сентября 2019 г.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية