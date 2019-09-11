 
مباشر

مصر.. مقتل وإصابة 14 شخصا في سقوط "ميكروباص" من أعلى محور ⁧‫صفط اللبن‬⁩ بالجيزة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مقتل وإصابة 14 شخصا في سقوط
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
سيارات إسعاف مصرية - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me08

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في انقلاب حافلة صغيرة من أعلى محور ⁧‫صفط اللبن‬⁩ بالجيزة، شمال مصر.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وقال مجاهد إن الوزيرة هالة زايد، وجهت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وإرسال تقرير طبي عن حالة المصابين أولا بأول.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد 18 عاما.. ما مصير مدبري هجمات 11 سبتمبر وأين هم الآن؟