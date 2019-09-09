القائم بأعمال سوريا في الأردن يؤكد استعداد بلاده لإعادة العلاقات

أعرب القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، شفيق ديوب، عن استعداد دمشق لإعادة العلاقات بين الأردن وسوريا مثلما كانت سنة 2011.

وأوضح ديوب خلال لقائه بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، أن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن على جميع الصعد.

يذكر أن ديوب حل بدلا من أيمن علوش الذي انتهت فترة عمله في الأردن قبل أيام.

ويعد الأردن من بين الدول العربية، التي أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع الأزمة السورية سنة 2011.

المصدر: وكالات