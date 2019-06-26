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الأردن يحظر استيراد المنتجات الزراعية السورية عبر "البحارة"

مال وأعمال

الأردن يحظر استيراد المنتجات الزراعية السورية عبر
Reuters
الأردن يحظر دخول المنتجات الزراعية السورية عبر "سيارات البحارة"
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قررت وزارة الزراعة الأردنية منع سيارات السفريات المعروفة باسم "البحارة"، من إدخال الخضار والفواكه السورية عبر المعابر الحدودية، ابتداء من مطلع الأسبوع الجاري.

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وعزت الوزارة قرارها، كون هذه المنتجات تحتوي على متبقيات المبيدات بمستويات عالية، إضافة لعزم الوزارة على حماية المزارعين المحليين من منافسة وصفتها بغير العادلة بسبب أسعار المنتجات الزراعية المنخفضة.

ووجهت الوزارة المواطنين والتجار بعدم تداول هذه المنتجات إن وجدت، والتواصل مع الوزارة حول أي محصول مجهول المنشأ، لما تتركه المتبقيات من أثر سلبي على صحه الإنسان، حسبما ذكرته الوزارة.

وافتتحت الحكومتان السورية والأردنية في أكتوبر الماضي معبر نصيب الحدودي، وذلك بعد إغلاقه لنحو 3 سنوات لدواعي أمنية بسبب الأزمة السورية.

المصدر: "بترا"

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