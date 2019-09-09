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لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.. شخصيات سورية رسمية بعثية تتوجه إلى تركيا

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.. شخصيات سورية رسمية بعثية تتوجه إلى تركيا
Reuters
اسطنبول
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كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن نية عدد من الشخصيات السورية حضور مؤتمر بمدينة اسطنبول، يبحث "المسألة السورية"، بعد تلقيهم دعوات من "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض.

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وأكد مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية التابعة لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" بسام أبو عبد الله، تلقي الحزب دعوة لحضور المؤتمر، قائلا، "ستكون أول فرصة يتاح فيها للسوريين لأن يكونوا في اسطنبول، ويقدموا مقاربتهم فيما يجري".

من جهته أكد الكاتب الصحفي سركيس قصارجيان، أيضا تلقيه دعوة لحضور المؤتمر، "الدعوة جاءتني من قياديين في حزب الشعب الجمهوري".

بدوره قال مدير "مؤسسة القدس الدولية" خلف المفتاح، الذي تلقى الدعوة أيضا، "إنه في حال كان هذا المؤتمر يشكل مصلحة سورية فإن حضوره سيحصل".

يشار إلى أن زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي، كمال كليجدار أوغلو، دعا سابقا سلطات بلاده بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى بدء التفاوض مع إدارة الرئيس السوري، بشار الأسد.

المصدر: الوطن

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