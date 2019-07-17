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كليجدار أوغلو يدعو أردوغان إلى عقد محادثات رسمية مع القيادة السورية

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كليجدار أوغلو يدعو أردوغان إلى عقد محادثات رسمية مع القيادة السورية
Reuters / Umit Bektas
زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي، كمال كليجدار أوغلو
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دعا زعيم "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عقد محادثات على المستوى الرسمي مع سوريا بأسرع وقت ممكن.

وطالب في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، يوم الثلاثاء، بـ "تغيير السياسية الخارجية لتركيا 180 درجة"، حيث قدم العديد من النقاط للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.

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وقال كليجدار أوغلو إن على تركيا أن تعقد محادثات على المستوى الرسمي مع سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأضاف متسائلا: "لماذا لا يوجد لدينا سفير في دمشق؟ ولماذا نعقد محادثات غير مباشرة عبر روسيا؟ فوحدة الأراضي السورية من مصلحة تركيا".

وفي الشأن الليبي صرح زعيم "حزب الشعب الجمهوري" بأنه على أنقرة أن تتخلى عن إرسال السلاح إلى ليبيا، حيث قال: "ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ وبدلا من لعب دور الوسيط من أجل السلام، لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء؟".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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