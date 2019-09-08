اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن أكد خلال الاجتماع على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلا عن تنويع مزيج الطاقة.

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كما اطلع السيسي خلال الاجتماع علي آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أنفاق كابلات "الجهد الفائق" للعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.

وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.

المصدر: RT