 
مباشر
عاجل
نادي الأسير الفلسطيني يؤكد نبأ وفاة الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية

الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أخبار العالم العربي

الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
Reuters TM/DAM
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdh9

يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.

إقرأ المزيد
الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية السودان
الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، عن تشكيلة الحكومة الانتقالية، وقال إنها ستعمل فورا وبشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن "البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، تحترم التنوع والاختلاف".

وشدد على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرار رفع تعليق عضوية السودان في مؤسساته، يوم الجمعة المنصرم، عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة غامضة لعالم نووي مصري في المغرب بعد شربه كأس عصير