الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.

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وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، عن تشكيلة الحكومة الانتقالية، وقال إنها ستعمل فورا وبشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن "البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، تحترم التنوع والاختلاف".

وشدد على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرار رفع تعليق عضوية السودان في مؤسساته، يوم الجمعة المنصرم، عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات