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الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

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الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية السودان
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مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
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رفع الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية السودان في مؤسساته، وذلك عقب التطورات التي يشهدها السودان وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

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وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث التطورات الأخيرة في السودان، من أجل رفع تعليق عضوية هذا البلد وعودته إلى البيت الإفريقي، بحسب صحيفة "الأحداث" السودانية.

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته "إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي" بدلا عن حكم المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي، تشكيلة الحكومة الانتقالية. وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، تحترم التنوع والاختلاف.

وأكد رئيس الحكومة أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

المصدر: سبوتنيك

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