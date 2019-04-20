رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

يصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، ليلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

وأوردت الوكالة أن فكي سيلتقي خلال زيارته رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس الآخرين، إضافة إلى إجرائه عددا من اللقاءات بغرض التواصل مع زعماء القوى السياسية السودانية.

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ويوم الاثنين الماضي، لوح الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان إذا لم يتخل الجيش، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، لصالح "إدارة سياسية مدنية" في غضون 15 يوما.

وفي 11 أبريل، عزل الجيش السوداني البشير على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وأعلن المجلس العسكري استلامه مقاليد الحكم ليدير شؤون البلاد لمدة سنتين على أن يتم خلال هذه الفترة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يجري على أساسها تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

لكن وعود العسكريين لم تهدئ الاحتجاجات التي يطالب المتظاهرون المشاركون فيها بانتقال السلطة فورا من العسكريين إلى حكومة مدنية مؤقتة تقوم بإدارة البلاد وإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.

المصدر: وكالة السودان للأنباء