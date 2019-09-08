 
مباشر

الرئيس الجزائري يؤيد مقترح تنظيم انتخابات في أقرب الآجال

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يؤيد مقترح تنظيم انتخابات في أقرب الآجال
Reuters /FW1F/Frances Kerry
الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdh2

أكد الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أن مقترحات "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" تعد "ضمانات كافية" لتنظيم انتخابات رئاسية.

إقرأ المزيد
رئيس أركان الجيش الجزائري: الوضع في البلاد شأن داخلي يقتضي حلولا من واقعها
رئيس أركان الجيش الجزائري: الوضع في البلاد شأن داخلي يقتضي حلولا من واقعها

وقال بن صالح بعد استقباله أعضاء الهيئة التي يقودها كريم يونس، إن هناك تقاربا في وجهات النظر حول تنظيم رئاسيات "في أقرب الآجال".

وشدد الرئيس، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي، على أن الدولة ستفي بما تعهدت به من عدم التدخل في مسار الحوار بين القوى السياسية ولجنة الحوار.

واستقبل بن صالح، في وقت سابق من اليوم، أعضاء "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" التي قدمت له تقريرها الخاص عن لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.

وتتوافق رؤية الرئيس الجزائري ولجنة الحوار مع رؤية قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الذي دعا بدوره في العديد من المرات لتنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية.

المصدر: "النهار الجزائرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة غامضة لعالم نووي مصري في المغرب بعد شربه كأس عصير