أكد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن الوضع في الجزائر "شأن داخلي يخصها وحدها، ويقتضي بالضرورة حلولا من واقعها ومن تجاربها".

وجاءت تصريحات صالح ضمن خطاب ألقاه أمس الاثنين في سياق اليوم الثاني من زيارة تفقدية يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

كما دعا صالح الجزائريين إلى التمسك بالوحدة الوطنية "حتى وإن تباينت وجهات النظر واختلفت الآراء" من أجل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد بسلام.

وعبر صالح عن "قناعة الجيش الراسخة وإيمانه العميق" بأن الجزائر ستتجاوز الظرف الذي تعيشه حاليا، مؤكدا أن "مشاريع ومخططات العصابة الضالة والخائنة التي لا تصب في مصلحة الوطن والشعب، سيكون مآلها الفشل حتما".

وتحدث عما سماه بـ"الأنانية" لبعض الأشخاص و"أوهامهم"، مشيرا إلى أن هذه الأنانية "أعمت بصيرة أولئك الذين.. يحاولون عبثا تغليط الرأي العام والتشكيك في أي مبادرة وطنية خيرة ساعية لتجاوز الأزمة ويعملون من أجل الزج ببلادنا في متاهات لا تحمد عقباها، خدمة للعصابة ومن يسير في فلكها".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية