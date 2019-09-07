اقتراح لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي في العراق

اقترح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، اليوم السبت، تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" "لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن، ومنع تعدد القوى العسكرية، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة".

وأضاف أن "الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع".

المصدر: RT