توقيف 3 متعاونين مع "الجماعات الإرهابية" في الجزائر

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف "3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية" في كل من مدينتي بومرداس وخنشلة شمال البلاد.

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وجاء في بيان صادر عن الوزارة اليوم أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت في كل من بومرداس، التابعة للناحية العسكرية الأولى، وخنشلة، التابعة للناحية العسكرية الخامسة، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف: "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 5 سبتمبر 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست التابعة للناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 ميليمتر".

المصدر: الدفاع الجزائرية