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الدفاع الجزائرية: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المتظاهرين بعبوات ناسفة

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الدفاع الجزائرية: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المتظاهرين بعبوات ناسفة
Reuters ZB/ML
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أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش أوقفت "إرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن".

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وجاء في بيان للوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعمليات التي مكنت من توقيف خمس عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينة باتنة، من قبل مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو 2019، وبعد تحقيقات معمقة، تبين أن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن".

وأضاف البيان أن "الإرهابيين" كانوا يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام "عبوات متفجرة".

وكشف البيان عن أسماء الموقوفين دون الإشارة إلى ألقابهم العائلية، وهم "ع. وائل"، و"ب. أيمن"، و"م. خالد"، و"م ساعد"، و"م. عبد الرحمن".

المصدر: الدفاع الجزائرية

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