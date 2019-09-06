القبض على إسباني بعد سقوط طائرته المروحية في المغرب
Reuters YB/ AA
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أكدت وسائل إعلام مغربية سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية، فجر اليوم الجمعة، بقرية الصفاصفة التي تبعد 8 كيلومترات عن مدينة أصيلة شمال البلاد.
وأشار موقع "هسبريس" إلى أن قوات الدرك الملكي أوقفت قائد الطائرة المروحية، وهو إسباني في الأربعينيات من العمر.
ورجحت مواقع مغربية أن يكون الحادث مرتبطا بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، حيث جرى تداول أنباء بأن طائرة الهليكوبتر كانت بصدد تحميل شحنة من الحشيش للعودة في اتجاه إسبانيا.
المصدر: "هسبريس"
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