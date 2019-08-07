المغرب يرحل حقوقية إسبانية داعمة لـ "البوليساريو"

رحلت السلطات المغربية محامية إسبانية من مطار مدينة العيون، بعدما كانت تنوي حضور محاكمة 8 شبان متهمين بارتكاب "أعمال شغب" الخميس، بصفتها "مراقبة دولية في مجال حقوق الإنسان".

وأشارت المحامية كريستينا مارتينيث، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إلى أن "سلطات مطار مدينة العيون لم تسمح لها بدخول المدينة، بعد وصولها على متن طائرة قادمة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأوضحت أنها أجبرت على العودة إلى الدار البيضاء في الرحلة الجوية التالية، بعدما منعت من دخول مدينة العيون بحجة "عدم حصولها على اعتماد يخول لها حضور جلسات المحاكمة"، مبرزة أن السلطات المغربية رفضت الإعتراف بوثيقة من قبل مرصد "المحامين الصحراويين".

ووصفت المحامية الإسبانية، المعروفة بمواقفها الداعمة لـ"جبهة البوليساريو"، قرار ترحيلها بـ"المخزي"، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تمنع فيها من دخول المدينة بغية حضور محاكمة 8 شبان متورطين في أعمال شغب رافقت الاحتفالات بفوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا.

المصدر: هسبريس