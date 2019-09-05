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وزير الدفاع العراقي يحيل عددا من القادة العسكريين للمحاكم

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع العراقي يحيل عددا من القادة العسكريين للمحاكم
Globallookpress dpa / Andreas Arnold
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أحال وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الخميس، عددا من الضباط والقادة العسكريين إلى المحاكم العسكرية المختصة.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع العراقية أن "الشمري أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

المصدر: RT

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