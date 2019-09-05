أحال وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الخميس، عددا من الضباط والقادة العسكريين إلى المحاكم العسكرية المختصة.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع العراقية أن "الشمري أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

المصدر: RT