رئيس الأركان الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، عبر الهاتف، الوضع في سوريا.

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وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن الطرفين "ناقشا الوضع في سوريا في سياق الجهود الرامية إلى منع وقوع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية".

وتأتي المكالمة الهاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بعد أن شنت السبت الماضي طائرات أمريكية تابعة للتحالف الدولي ضد "داعش" غارات جوية في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا، وقالت إنها استهدفت مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة هناك، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى بين المسلحين.

ونددت الدفاع الروسية، الأحد، بالضربة الأمريكية، مشيرة إلى أنها نفذت دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، وفي انتهاك لجميع الاتفاقات السابقة، حيث عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر، فضلا عن أنها خلفت "دمارا وعددا كبيرا من الضحايا".

المصدر: RT + وكالات