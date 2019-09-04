سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة، مشيرا إلى أن مصممه اقتبسه من الأفعى، مضيفا قوله "اقتباس موفق"!

وغرّد خلفان منتقدا الكاتب الإماراتي عبد الغفار وقوم عبد الغفار، حيث كتب يقول بعد تغريدته الساخرة من الشعار الرياضي القطري: "المشكلة الآن قوم عبد الغفار..بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة".

مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق... pic.twitter.com/d1OUGp49eu — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019

كما خص خلفان غريمه عبد الغفار بتغريدة أخرى قال في شطرها الأخير: "عبد الغفار يلومنا لأننا نسيئ إلى إعدائنا".

المشكلة الآن قوم عبدالغفار..بيصدعوني..بتهمة الاساءة لسمعة الدولة.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019

في هذا اليوم سعوديون يترحمون على شهدائنا.....وعبد الغفار يلومنا لاننا نسئ الى اعدائنا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019

بعض المحسوبين على أجهزة الدولة و الحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم و أقوالهم السلبية ضد الدول و الآخرين و يسيئون إلى الإمارات و سمعتها..

إذا أراد هؤلاء أن يعرفوا قدرهم في أوساط الناس فعليهم الإعتزال عن مناصبهم و ما هم فيه من النفوذ و الجاه.. — AbdulGhaffar Hussain (@AG_Hussain) September 1, 2019

ويرد نائب رئيس شرطة دبي بهاتين التغريدتين على الكاتب الإماراتي عبد الغفار الحسين الذي انتقد بشدة من وصفهم بـ"بعض المحسوبين على أجهزة الدولة والحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم وأقوالهم السلبية ضد الدول والآخرين ويسيئون إلى الإمارات وسمعتها".

المصدر: "تويتر"