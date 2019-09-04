ضاحي خلفان للدوحة: اقتباس موفق!
سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة، مشيرا إلى أن مصممه اقتبسه من الأفعى، مضيفا قوله "اقتباس موفق"!
وغرّد خلفان منتقدا الكاتب الإماراتي عبد الغفار وقوم عبد الغفار، حيث كتب يقول بعد تغريدته الساخرة من الشعار الرياضي القطري: "المشكلة الآن قوم عبد الغفار..بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة".
مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق... pic.twitter.com/d1OUGp49eu— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019
كما خص خلفان غريمه عبد الغفار بتغريدة أخرى قال في شطرها الأخير: "عبد الغفار يلومنا لأننا نسيئ إلى إعدائنا".
المشكلة الآن قوم عبدالغفار..بيصدعوني..بتهمة الاساءة لسمعة الدولة..— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019
في هذا اليوم سعوديون يترحمون على شهدائنا.....وعبد الغفار يلومنا لاننا نسئ الى اعدائنا.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019
بعض المحسوبين على أجهزة الدولة و الحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم و أقوالهم السلبية ضد الدول و الآخرين و يسيئون إلى الإمارات و سمعتها..— AbdulGhaffar Hussain (@AG_Hussain) September 1, 2019
إذا أراد هؤلاء أن يعرفوا قدرهم في أوساط الناس فعليهم الإعتزال عن مناصبهم و ما هم فيه من النفوذ و الجاه..
ويرد نائب رئيس شرطة دبي بهاتين التغريدتين على الكاتب الإماراتي عبد الغفار الحسين الذي انتقد بشدة من وصفهم بـ"بعض المحسوبين على أجهزة الدولة والحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم وأقوالهم السلبية ضد الدول والآخرين ويسيئون إلى الإمارات وسمعتها".
المصدر: "تويتر"