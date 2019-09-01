رسالة صارمة من حاكم دبي للمغردين باسم الوطن

نشر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد أمس السبت تغريدة على "تويتر"، ندد فيها بتصرفات نشطاء إماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، همّهم "زيادة عدد المتابعين" على حساب سمعة البلد.

وقال محمد بن راشد، إن "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

الإخوة والأخوات .. المواطنين والمواطنات .. مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا .. أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل ... pic.twitter.com/aJ6EXyDxa5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2019

وشدد على أن وزارة الخارجية هي المخولة للتحدث باسم البلد والتعبير عن مواقفه الرسمية، وعبرها تصان مصداقية الإمارات "وسمعتها الطيبة بين الشعوب".

وأضاف: "لن نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه (...) صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد".

من جهته، علق وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان على أقوال حاكم دبي وكتب على "تويتر": "التغريد من أجل الوطن يزيده ولا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه.. التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكرا محمد بن راشد".

التغريد من أجل الوطن

يزيده و لا ينقصه

يبنيه و لا يهدم ما تم بناؤه

التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة

نؤديها بأخلاق عالية

وبعقلانية تعكس تحضرنا

بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب ...

شكرا محمد بن راشد — عبدالله بن زايد (@ABZayed) 1 сентября 2019 г.

وأكد متفاعلون أن المسؤولين الاثنين أرادا توجيه رسائل مبطنة لناشطين إماراتيين تسببت تدويناتهم في إحداث لغط وإحراج مع دول أخرى، وساقوا المغرد حمد المزروعي مثلا، والذي انتقد الجماهير الجزائرية أثناء منافسة كأس إفريقيا الأخيرة، وقائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان الذي نشر تغريدات رآها كثيرون مسيئة لليمن وشعبه.

المصدر: RT + "تويتر"