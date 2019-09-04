وزير الطاقة الروسي إلى السعودية لـ"ضبط الساعات" قبل زيارة بوتين

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بأنه يعتزم زيارة السعودية في المستقبل القريب "لضبط الساعات" مع الجانب السعودي قبل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وقال نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك اليوم الأربعاء: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب حتى نتمكن من "ضبط الساعات" تمهيدا لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية".

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ويعتبر التنسيق في سوق النفط من أبرز الملفات في العلاقات الروسية السعودية التي ستركز عليها أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى الرياض، والتي كان الكرملين قد أكد مؤخرا استمرار التحضير لها.

من جهته، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق، أن المملكة تنتظر زيارة بوتين إليها في أكتوبر من هذا العام.

المصدر: وكالات