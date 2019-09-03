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الحكومة المصرية: مصر أكثر بلاد العالم جفافا

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية: مصر أكثر بلاد العالم جفافا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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قال وزير الموارد المائية والري المصري، إن مصر من أكثر بلاد العالم جفافا، حيث إن 95% من أراضيها صحراء، ونهر النيل يمثل ما يزيد عن 95% من مصادرها المائية.

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وأوضح الوزير في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى العالمي الثالث للري والصرف في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر أنه: "يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أي منشآت على مجرى النيل بما لا يتسبب في حدوث أية أضرار لأي من الدول ويحقق في الوقت نفسه متطلبات التنمية في دول المنابع".

وعرض وزير الري استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية اعتمادا على 4 محاور، هي: تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة.

وأوضح أن تحسين نوعية المياه تمثل الأولوية في تطبيق الاستراتيجية؛ في ظل إعادة استخدام 33% من الموارد المائية، ومن المخطط أن تزيد إلى 40% خلال العامين المقبلين، وبذلك تكون كفاءة استخدام المياه في مصر هي الأعلى بين أقرانها من الدول الإفريقية.

المصدر: الشروق

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