لواء سابق في الجيش المصري يوضح خطورة الطائرات المسيرة: "1000 طائرة بثمن مقاتلة إف-15"
Reuters
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كشف المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري اللواء سمير فرج، خطورة الطائرات دون طيار في التجسس والاستطلاع.
وأضاف اللواء سمير فرج خلال تصريحات تلفزيونية: "تكمن خطورة الطائرات المسيرة في عدم قدرة الرادار على رصدها وكذلك سعرها الزهيد والذي يشجع على استخدمها في التجسس والاستطلاع وضرب كل الأهداف، لافتا إلى أن حجمها ووزنها صغيران جدا".
وقال إن مصر من ضمن 76 دولة تمتلك الطائرات المسيرة وبتكنولوجيا متقدمة.
وأضاف أن سعر طائرة واحدة من طراز إف-15 يساوي 1000 طائرة مسيرة.
المصدر: وكالات
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