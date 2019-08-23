قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن مصر تستطيع أن تدافع عن حدودها من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

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وأكد سمير فرج خلال حوار مع الإعلامي، حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر عندما ضمت إليها مقاتلات الرافال وحاملات المروحيات "ميسترال"، أصبحت تحتل المركز السادس عالميا في القوة البحرية لحماية الحدود، خاصة أن هناك تحرشا قادما من تركيا على حد تعبيره.

وأوضح أن إيران أثارت أزمة مضيق هرمز ردا على تضييق الخلاف الأمريكي، فضلا عن التهديد بغلق باب المندب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تريد بقاء إيران على حالها الآن، لتهديد الدول المجاورة لشراء السلاح الأمريكي ودفع ثمن التأمين.

وأشار المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إلى أن أردوغان "مش هيقدر يقرب من مصر"، بسبب وجود قوة بحرية قوية تستطيع حماية الاستثمارات.

ولفت إلى أن "مصر تقوم بمد خط غاز إلى قبرص التي يتحرش بها أردوغان، ويمتد أيضا لليونان، وهناك احتمالية للتحرش بهذا الخط، ولكن البحرية المصرية قادرة على ردعه".

المصدر: صدى البلد