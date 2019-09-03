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شاهد.. الكشف عن أنظمة متطورة لدى الجيش المصري

أخبار العالم العربي

شاهد.. الكشف عن أنظمة متطورة لدى الجيش المصري
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الجيش المصري
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نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فيديو يكشف عن أنظمة متطورة لدى الجيش المصري، تم عرضها بحضور وزير الدفاع محمد زكي.

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الجيش المصري يدخل نظاما جديدا في قواته

وقامت القوات المسلحة المصرية بتطوير وتحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بقوات حرس الحدود، حيث تم تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع النظام الإشاري الجديد.

وأشار بيان الجيش المصري إلى أن النظام الجديد يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويره وتدعيمه وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أنه تم افتتاح عدد من المواقع الإشارية الجديدة، والبدء بالتشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات.

شاهد.. الكشف عن أنظمة متطورة لدى الجيش المصري
RT
أنظمة جديدة في الجيش المصري

وأكد مدير إدارة الإشارة في الجيش المصري، أن تحديث وحدات الإشارة والحرص على امتلاك أحدث المنظومات العالمية، يساهمان في دعم قدرات الجيش وإمكانياته القتالية.

شاهد.. الكشف عن أنظمة متطورة لدى الجيش المصري
RT
أنظمة متطورة بالأقمار الصناعية

ونوه وزير الدفاع المصري، محمد زكي، بأن القوات المصرية حريصة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي.

المصدر: RT

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