الجيش المصري يدخل نظاما جديدا في قواته

قامت القوات المسلحة المصرية بتطوير وتحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بقوات حرس الحدود، حيث تم تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع النظام الإشاري الجديد.

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وأشار بيان الجيش المصري إلى أن النظام الجديد يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويره وتدعيمه وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أنه تم افتتاح عدد من المواقع الإشارية الجديدة، والبدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات.

وأكد مدير إدارة الإشارة في الجيش المصري أن تحديث وحدات الإشارة والحرص على امتلاك أحدث المنظومات العالمية، يساهمان في دعم قدرات الجيش وإمكانياته القتالية.

ونوه وزير الدفاع المصري، محمد زكي، بأن القوات المصرية حريصة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي.

المصدر: RT