امتنعت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، عن التعليق على العقود المبرمة مع مصر لتزويدها بمقاتلات MiG-29 وطائرات الهليكوبتر Ka-52.

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وقالت الهيئة في تصريحات لوكالة "انترفاكس" الروسية على هامش معرض الطيران الجوي في ورسيا MAKS-2019، إنه لن يتم التعليق على المسائل المتعلقة بالتعاون التقني العسكري مع مصر، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ العقود الحالية لتوريد وتطوير مشاريع التعاون الثنائي الواعدة مع مصر.

يذكر أنه في يونيو 2017 في معرض Le Bourget بفرنسا، صرح رئيس شركة Rosoboronexport ألكسندر ميخييف، لوكالة إنترفاكس بأن روسيا بدأت في تزويد مصر بمقاتلات ميغ-29، مشيرا إلى أنه تم تسليم الدفعة الأولى بالفعل والطيارون يتدربون عليها.

وكان نائب وزير الدفاع المصري محمد الكشكي، قد أعلن أن مصر استلمت جزءا من مقاتلة "ميغ-29"، بموجب عقد مع روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتم تنفيذ عقد مع مصر لتوريد 46 هليكوبتر من طراز Ka-52 Alligator، موضحة أنه في مايو 2018، قال مصدر إنه بحلول نهاية الشهر ستزود روسيا مصر بحوالي 20 من التماسيح، وذكر أنه في عام 2017 تم تسليم 15 طائرة هليكوبتر إلى العميل المصري.

المصدر: انترفاكس