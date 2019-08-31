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العراق.. انفجار بقرتين مفخختين

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العراق.. انفجار بقرتين مفخختين
Reuters STRINGER Iraq
القوات الأمنية في محافظة ديالى - أرشيف
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أكد سكان من محافظة ديالى، شمالي شرق العراق، سماعهم دوي انفجارين في قرية "الإصلاح" التابعة للمحافظة، ليتبين بعد ذلك أن "بقرتين مفخختين" انفجرتا.

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وقال شهود عيان، إن "صوت انفجارين سمعا في القرية، وعند خروج الناس لمعرفة مصدرهما تبين أن بقرتين مفخختين انفجرتا، الأمر الذي تسبب في إصابة مواطن بجروح".

وأضافوا، "يتوقع أن يكون تنظيم داعش هو من يقف وراء عملية تفخيخ البقرتين وإرسالهما إلى القرية التي قاتلت ضده".

العراق.. انفجار بقرتين مفخختين
RT البقرتين المفخختين
العراق.. انفجار بقرتين مفخختين
RT البقرتين المفخختين

المصدر: RT

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