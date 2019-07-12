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عملية أمنية شمال شرقي محافظة ديالى العراقية

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عملية أمنية شمال شرقي محافظة ديالى العراقية
Reuters
عمليات عسكرية في ديالى- أرشيف
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نفذت القوات الأمنية العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي محافظة ديالى، عقب رصد تحركات لعناصر تنظيم "داعش" في المنطقة.  

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وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إن "قوات من الألوية 24 و23 و 110 و20، واللواء الرابع في الحشد الشعبي، فضلا عن قوة من وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، رصدت تحركات لعناصر من داعش في منطقة إمام ويس شمال شرقي ديالى، ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة".

وأضافت الهيئة، أن "القوة النهرية للقاطع والاستخبارات وهندسة القاطع والطيران المسير للحشد، شاركت بالعملية للقضاء على البيئات الحاضنة لداعش في المناطق الجبلية الوعرة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت الأحد الماضي، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات بالبلاد بلغ نطاقها الحدود مع سوريا.

وورد في بيان للقيادة أن "المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر انطلقت صباح الأحد بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود الدولية العراقية السورية".

المصدر: السومرية

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