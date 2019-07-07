العراق.. انطلاق عملية عسكرية في ثلاث محافظات حتى الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات بالبلاد بلغ نطاقها الحدود مع سوريا.

وورد في بيان للقيادة أن "المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" انطلقت صباح اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود الدولية العراقية السورية".

وجاء في البيان: "تشترك في العملية قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور نينوى وصلاح الدين والجزيرة".

وأشير في البيان إلى أن "الحشد العشائري يشارك في العملية التي ستستمر لعدة أيام بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي".

المصدر: RT