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قرار عاجل في مصر بعلاج كاتبة مشهورة بعد تعرضها لوعكة شديدة

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قرار عاجل في مصر بعلاج كاتبة مشهورة بعد تعرضها لوعكة شديدة
نوال السعداوي
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أصدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قرارا عاجلا بعلاج الناشطة في حقوق المرأة والكاتبة الكبيرة نوال السعداوي على نفقة الدولة.

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وتعرضت الكاتبة المصرية المشهورة، لكسر في عظم الفخذ الأيسر، وتم إجراء جراحة مفتوحة وتثبيت داخلي للكسر بمسمار الفخذ الديناميكي.

وتخضع السعداوي حاليا، للعلاج في معهد ناصر إثر تعرضها للكسر.

وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاتها، ولكن نشرت ابنة الدكتورة نوال السعداوي، ما يفيد بعدم صحة هذه الإشاعة.

وولدت نوال السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931 ، وهي طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، كاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.

وأسست السعداوي جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات.

المصدر: وكالات

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