نوال السعداوي وحقيقة الإصابة بالعمى!

نفت منى حلمي، ابنة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي، ما تردد عن إصابة والدتها بالعمى، مؤكدة أنها لا تزال محتفظة ببصرها.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن حلمي تأكيدها أن نوال السعداوي بخير، وأن عملية جراحية أجريت لها في العين تعرضت على إثرها لمضاعفات كبيرة بسبب خطأ طبي خلال عملية لاستبدال العدسات.

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وأقرت ابنة نوال السعداوي بأن بصر والدتها تأثر وخاصة عند القراءة والكتابة ما استدعى بقاءها تحت المراقبة الطبية.

وكشفت منى حلمي أن والدتها تلقت اتصالا من وزير الثقافة المصري قبل أن يوافق وزير الدفاع على علاجها على نفقة الدولة.

كما ذكرت أن نوال السعداوي تلقت أيضا مكالمات من الولايات المتحدة وأوروبا والصين للاطمئنان على حالتها الصحية، تخللتها عروض للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وعن الشائعات بشأن إصابة والدتها بالعمى، قالت الابنة إن "الأمر مرتبط بلجان إلكترونية لتيارات الإسلام السياسي، ممثّلة في الإخوان المسلمين، والسلفيين، بسبب مواقفها تجاههم".

المصدر: وكالات