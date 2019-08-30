أكد الاتحاد الأوروبي مساهمته بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر أيلول.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي: "أن هذه المساهمة ممولة من الاتحاد، وهي جزء من الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس".

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلسن: "نحن مطلعون على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية".

وأضاف، "نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس.. تقدم المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن لملايين الفلسطينيين، وهذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الأطراف".

وشدد المسؤول الأوروبي على مواصلة الدعم المالي، والالتزام من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأقدمت إسرائيل منذ مطلع العام الجاري على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3 في المئة.

من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها.

المصدر: معا