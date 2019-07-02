إسرائيل تدرس إمكانية التنازل عن أموال فلسطينية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات في تل أبيب تدرس إمكانية التنازل عن مبلغ 200 مليون شيكل شهريا (55 مليون دولار) لصالح السلطة الفلسطينية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن هذا المبلغ هو ضريبة الوقود (بلو) التي تقوم رام الله بتحويلها لإسرائيل مقابل شراء الوقود.

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وقالت إذاعة "مكان" إنها علمت أن هذا المقترح كان محل نقاش خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين وزير المالية، موشيه كاحلون، ونظيره الفلسطيني، شكري بشارة.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية قائلة إن مصدرا فلسطينيا أفاد بأن الجانبين وافقا مبدئيا على هذا الطرح.

وبحسب الإذاعة، فإنه إذا ما تم الاتفاق على هذا الأمر، فإنه سيؤدي إلى إبطاء وتيرة العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية الناجم عن أزمة الضرائب مع إسرائيل من 600 مليون شيكل (166 مليون دولار) إلى 400 مليون شيكل (111 مليون دولار) في الشهر.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من إسرائيل بعد اقتطاع الأخيرة لأجزاء من هذه الأموال، بحجة دفع السلطة تعويضات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية