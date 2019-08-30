تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة
Globallookpress Ammar Safarjalani
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن موسكو قدمت تأكيدات لأنقرة بأن القوات السورية لن تهاجم نقاط المراقبة التركية في إدلب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تشاووش أوغلو قوله خلال زيارته إلى النرويج اليوم الجمعة، إن العسكريين الأتراك سيغادرون سوريا "عندما يتم التوصل إلى الحل السياسي، لكن النظام السوري في الوقت الراهن لا يؤمن بالحل السياسي".
وحذر تشاووش أوغلو من أن استمرار الهجمات في إدلب قد يتسبب في تدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى أوروبا.
المصدر: "رويترز"
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