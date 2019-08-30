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تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة
Globallookpress Ammar Safarjalani
الجيش السوري في خان شيخون بإدلب
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن موسكو قدمت تأكيدات لأنقرة بأن القوات السورية لن تهاجم نقاط المراقبة التركية في إدلب.

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مصادر: الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية جنوب إدلب
مصادر: الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية جنوب إدلب

ونقلت وكالة "رويترز" عن تشاووش أوغلو قوله خلال زيارته إلى النرويج اليوم الجمعة، إن العسكريين الأتراك سيغادرون سوريا "عندما يتم التوصل إلى الحل السياسي، لكن النظام السوري في الوقت الراهن لا يؤمن بالحل السياسي".

وحذر تشاووش أوغلو من أن استمرار الهجمات في إدلب قد يتسبب في تدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

المصدر: "رويترز"

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