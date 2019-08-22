مصادر: الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية جنوب إدلب

أفادت مصادر سورية وتركية، اليوم الخميس، باستهداف طائرات تابعة للجيش السوري محيط نقطة مراقبة للقوات التركية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا دون وقوع إصابات.

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وقال مسؤولان تركيان لوكالة "رويترز"، دون الكشف عن اسميهما: "القوات السورية أطلقت النار على موقع مراقبة تركي شمال غربي سوريا".

من جانبه، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" طائرات حربية للقوات الحكومية السورية نفذت غارات على محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف معرة النعمان الشرقي.

وأوضح المصدر أن الغارات استهدفت منطقة تقع على بعد نحو 300 متر من النقطة التركية، وذلك استمرارا لحوادث مشابهة حصلت في الآونة الأخيرة، حيث سبق أن اتهمت أنقرة دمشق بشن ضربة جوية استهدفت رتلا عسكريا تركيا قرب بلدة معرة النعمان جنوب إدلب، يوم الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين.

وقالت تركيا مرارا في وقت سابق، إن عددا من نقاط مراقبتها الـ 12 في منطقة إدلب لخفض التصعيد أقيمت بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو وطهران، تعرضت لهجمات متكررة من قبل الجيش السوري، وسط احتدام الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين.

وفي غضون ذلك تعهد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الأربعاء، بأن تواصل جميع نقاط المراقبة التركية في سوريا عملها، مبينا أن تقديم الدعم لها سيستمر.

المصدر: وكالات