هل سيرد "حزب الله" خلال ساعات معدودة على إسرائيل؟

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر ترجيحها أن يرد "حزب الله" خلال 72 ساعة على استهدافه بغارة في سوريا، وبطائرتين مسيرتين في الضاحية جنوبي بيروت.

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وحسب مصادر "معنية في محور المقاومة"، أضافت الصحيفة أن العملية التي ينوي "حزب الله" تنفيذها تتوقف أولا على "الموفقية" في اصطياد أهدافه، مشيرة إلى أنه يفترض أن يجري الرد في غضون 72 ساعة.

ولفتت المصادر إلى أن مهلة الـ72 ساعة للرد، تهدف إلى حشر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عبر تقويض فرص إعادة انتخابه مجددا بعدما أيقظ "جبهة لبنان النائمة منذ 2006"، وهي مسألة يعتبرها الأخير مسألة "حياة أو موت" نظرا لملفاته القضائية التي قد تودي به إلى السجن.

وكشفت المصادر عن أن الأمريكيين والفرنسيين نقلوا في اتصالاتهم اللبنانية تعهدا إسرائيليا بعدم الرد إذا أسقط "حزب الله" طائرة استطلاع أو أكثر، مشيرة إلى أن "حزب الله" رفض العرض لأنه ينوي رد الصاع صاعين.

ولفتت إلى أن الثمن الذي يريده "حزب الله" سيكون بحجم الضربة التي تلقاها وأنه لا يمانع، وبحسب "الموفقية"، إسقاط قتيلين أو ثلاثة في صفوف الإسرائيليين.

ولفتت المصادر إلى أن كلام الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن أن الرد سيكون في لبنان، لا يرتبط بخطأ لغوي، بل أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا المسير سيكون هدفا، وخصوصا أن هذا الأمر يتزامن مع معلومات عن أن الحزب تسلم منظومة صواريخ إيرانية شبيهة بـ"إس 300" الروسية.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر أمس الخميس بإلغاء إجازات جنوده في المنطقة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من "حزب الله"، حيث يتوقع الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" يخطط لمهاجمة العسكريين الإسرائيليين أو مواقع عسكرية على الحدود وليس المدنيين.

المصدر: "الراي"