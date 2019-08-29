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الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده على الجبهة الشمالية استعدادا لرد محتمل من "حزب الله"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات جنوده على الجبهة الشمالية استعدادا لرد محتمل من
Jack Guez/AFP/Getty Images
الجدار الإسرائيلي الفاصل على الحدود مع لبنان في منطقة قرية كفركيلا
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أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي أمر بإلغاء إجازات جنوده في المنطقة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من "حزب الله" على اغتيال أفراد للحزب بسوريا والهجوم المنسوب لإسرائيل في بيروت.

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وأكد الجيش الإسرائيلي أن أمر إلغاء إجازات الجنود في المنطقة الشمالية سيكون ساريا حتى إشعار آخر، وفق مجلة "تايمز إوف إسرائيل".

وتوقع الجيش أن "حزب الله" يخطط لمهاجمة العسكريين الإسرائيليين أو مواقع عسكرية على الحدود وليس المدنيين.

وقبيل قرار الجيش، هدد قائد القيادة الشمالية العسكرية الإسرائيلية أمير برعام، بـ"رد قاس" في حال تعرض الجيش لأي "خدش"، مضيفا: "نحن مستعدون لجميع الخيارات إذا لزم الأمر".

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وأكد برعام أن فتح ملاجئ أمنية في الشمال تحسبا لوقوع مواجهة عسكرية محتملة مع "حزب الله" غير ضروري حاليا.

المصدر: RT + "تايمز إوف إسرائيل"

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