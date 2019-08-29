لبنانيون يوثقون غيابا كاملا للجنود الإسرائيلين على الحدود (فيديو)

نشر المنشد اللبناني علي بركات فيديو عبر حسابه على "تويتر"، قال إنه "خلال اجتيازه الشريط الحدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مسجلا غيابا كاملا للتواجد العسكري الإسرائيلي.

وأرفق بركات الفيديو بتعليق كتبه، جاء فيه: "خرق للسياج الحدودي وزرع راية المقاومة دون أي مشاهدة لأي وجود إسرائيلي".

واجتاز الاعلامي في قناة "الميادين" علي مرتضى، الشريط الشائك مجتازا الحدود، وقدم تقريرا من الحدود عند بلدة المالكية اللبنانية.

وأشار مرتضى، إلى الغياب التام للوجود العسكري الإسرائيلي في مراكزهم المقابلة للمنطقة.

وتوعد الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله إسرائيل في خطابه الأخير أنه "سيتصدى للطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل لبنان وسيتم العمل على إسقاطها"، وبالرد على سقوط مقاتلين اثنين من الحزب استهدفتهما الغارات الإسرائيلية جنوب دمشق.

المصدر: وكالات