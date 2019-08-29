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الأسد يستقبل ضيفا أوروبيا

أخبار العالم العربي

الأسد يستقبل ضيفا أوروبيا
الأسد يستقبل وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي برئاسة تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي، يترأسه عضو البرلمان الأوروبي تيري مارياني، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

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نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي يبدأ زيارة إلى سوريا برفقة وفد

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي برئاسة تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي.

اللقاء تضمن حوارا معمقا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها أوروبا سواء إزاء دول المنطقة، أو حول التطرف والإرهاب، وتبعية بعض دولها للولايات المتحدة، والضرر الذي ألحقته هذه السياسات بالشعب الاوروبي وبمستقبل أوروبا وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى.

يتبع..... 

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