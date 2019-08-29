الأسد يستقبل ضيفا أوروبيا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي، يترأسه عضو البرلمان الأوروبي تيري مارياني، حسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

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الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وفدا من حزب التجمع الوطني الفرنسي برئاسة تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي.

اللقاء تضمن حوارا معمقا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها أوروبا سواء إزاء دول المنطقة، أو حول التطرف والإرهاب، وتبعية بعض دولها للولايات المتحدة، والضرر الذي ألحقته هذه السياسات بالشعب الاوروبي وبمستقبل أوروبا وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى.

يتبع.....