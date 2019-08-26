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نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي يبدأ زيارة إلى سوريا برفقة وفد

أخبار العالم العربي

نائب فرنسي في البرلمان الأوروبي يبدأ زيارة إلى سوريا برفقة وفد
Reuters Christian Hartmann
النائب الفرنسي تياري مارياني
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أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني" اليميني، تياري مارياني، أنه سيبدأ يوم غد الثلاثاء، زيارة جديدة إلى سوريا على رأس وفد من الحزب.

وأكد مارياني، الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، على حسابه في "تويتر" أن النائبين الأوروبيين من حزب التجمع الوطني، فيرجيني جورون ونيكولا باي، بالإضافة إلى الناشط أندربا كوتاراك، سيرافقونه إلى سوريا التي تشهد نزاعا منذ 2011.

وقال مارياني إنه من المقرر أن يلتقي الوفد "مسؤولين سياسيين واقتصاديين وثقافيين ودينيين في هذا البلد الذي يكافح بشجاعة منذ 8 أعوام وبنجاح الإرهابيين الإسلاميين"، ولم يحدد ما إذا كان الوفد سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، كما فعل سابقا.

وقال مارياني في يوليو الماضي قبل توجهه حينها للمرة السادسة إلى سوريا: "استقبلني الأسد في كل مرة زرت فيها سوريا، حتى حين لم أكن نائبا. التقيته خمس مرات".

المصدر: RT + أ ف ب

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