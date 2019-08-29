 
مباشر

الأمم المتحدة تحذر من "ضربة هائلة" تهدد العراق

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تحذر من
Reuters Thaier Al-Sudani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbsr

حذرت الأمم المتحدة من أن التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق "ضربة هائلة" بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق، مشددة على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهدا لتفادي ذلك.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت أثناء إحاطتها لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إلى أن القيادة العراقية تتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان أن تبقى بلادها أرضية مشتركة للاستقرار، لا ميدانا لنزاعات بالوكالة.

وثمنت المبعوثة التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمرا حيويا.

من جانبه، أكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامح مع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.

كما تطرق فتاح إلى العلاقات بين العراق وجارته الشمالية تركيا، مشيرا إلى أن حكومة بغداد وجهت 54 رسالة تقريبا إلى أنقرة طالبتها فيها بالوقف الفوري لقصف الأراضي العراقية، ضمن إطار عمليات الجيش التركي ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تعلن عزمها التصدي للتشكيلات المسلحة الموالية لإيران في العراق
الولايات المتحدة تعلن عزمها التصدي للتشكيلات المسلحة الموالية لإيران في العراق

وأشار الدبلوماسي إلى أن الحكومة العراقية بالتزامن مع مواجهتها تحديات اقتصادية واجتماعية مختلفة، مضطرة إلى تكثيف جهودها في التعامل مع إرث تنظيم "داعش"، بما في ذلك قضية مئات النساء المحتجزات اللواتي دعمن التنظيم الإرهابي وكذلك أطفالهن.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست