الولايات المتحدة تعلن عزمها التصدي للتشكيلات المسلحة الموالية لإيران في العراق

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، من خلال خطوات إضافية ضد "التشكيلات المسلحة الموالية لإيران" في البلاد.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن بينس "أعرب عن قلقه إزاء مواصلة التشكيلات المسلحة الموالية لإيران تقويض أمن وسيادة العراق".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تنوي اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لنفوذ تلك التشكيلات".

وأشار البيان إلى أن بينس وبارزاني بحثا الأوضاع الأمنية بشمال العراق، وأكدا على أهمية تكثيف الجهود لضمان الاستقرار في الأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان والسلطات المركزية العراقية، وعودة النازحين العراقيين.

ورحب بينس بإيواء سلطات كردستان العراق للمتضررين جراء العمليات القتالية في العراق. وأكد الجانبان عزمهما مواصلة التعاون لمحاربة انبعاث تنظيم "داعش".

المصدر: تاس